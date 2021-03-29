Isparta'da pandemi döneminde 36 bin kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Isparta'da salgın değerlendirme toplantısına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, pandemi döneminde kentte yaklaşık 36 bin kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu kadar yüksek olmasa da tüm Türkiye ile beraber bir yükseliş bekliyoruz.

Isparta'da salgın değerlendirme toplantısına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, pandemi döneminde kentte yaklaşık 36 bin kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu kadar yüksek olmasa da tüm Türkiye ile beraber bir yükseliş bekliyoruz. Geçen yıl gördüğümüz gibi sıkı bir yükseliş olacağını öngörmüyoruz" dedi.

Korona virüs salgınıyla mücadele konusunda son 6 aylık süreçte yapılan çalışmalar, virüsün yayılma hızı, kontrollü normalleşme süreci ve dinamik denetim çalışmalarının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı yapıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, ilgili kurum müdürleri ve sağlık yöneticileri katıldı.

"80 bin kişi aşılandı"

Toplantı başlangıcında bir sunum yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, salgında Isparta'nın bulunduğu son durumu ülke geneliyle kıyaslayarak değerlendirirken il genelinde 80 bin kişinin aşılandığını söyledi. Karakaya, "Pandemi döneminde 35-36 bin pozitifimiz var. Bu kişiler antikorlu sayılıyor. Bu kadar yüksek olmasa da tüm Türkiye ile beraber bir yükseliş bekliyoruz. Geçen yıl gördüğümüz gibi sıkı bir yükseliş olacağını öngörmüyoruz. Günlük test sayılarında son dönemlerde günlük 500 civarında geziyorduk" diye konuştu.

"Bu süreçte ne olur gevşemeyelim"

Salgınla mücadelede kararlılık vurgusunu yineleyen Vali Ömer Seymenoğlu, alanda çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, "Salgının başından beri yürüttüğümüz mücadeleyi hiçbir sekteye uğratmadan aynı kararlılıkla devam ettirmemiz lazım. Ama benim ricam bu süreçte ne olur gevşemeyelim. Aşılama oranları gittikçe yükseliyor ama bu süreçte aşı, ilaç ve sağlık alt yapısına ilişkin değişimleri beklemeden biz yine aynı kararlılıkla mücadelemizi alanda devam ettireceğiz. Şu anda normalleşme yolundayız ama bu kontrollü normalleşme şeklinde devam ediyor. Onun için rehavete kapılmadan yine bu mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yapılan her türlü çalışmayı Isparta Belediyesi olarak desteklediklerini belirterek salgınla ilgili kendilerine düşen her türlü görevi yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı