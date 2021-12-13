Isparta'da otomobilin kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Isparta'da otomobilin kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Isparta'da otomobilin kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da otomobilin, alt geçitte arıza yapan kamyonete çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da otomobilin, alt geçitte arıza yapan kamyonete çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Rafet Sağlam yönetimindeki 32 FS 029 plakalı otomobil, arızalandığı için alt geçitte duran Yusuf Aras'ın kullandığı 01 PS 236 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Yusuf Aras ve yanındaki İbrahim Çakır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aras'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Isparta'da otomobilin kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Isparta'da otomobilin kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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