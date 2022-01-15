Isparta'da otomobilin çarptığı çocuk yaraladı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da otomobilin çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
ISPARTA (AA) - Isparta'da otomobilin çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
M.C.Ö. idaresindeki 32 AAT 220 plakalı otomobil, 150. Cadde köy garajı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Akkılıç'a (11) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan çocuğu Isparta Şehir Hastanesine kaldırdı.
Otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri