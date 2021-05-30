Son dakika haberi! Otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Son dakika haberi! Otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Isparta'da otomobile giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Isparta'da otomobile giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Şube Müdürlüğü bahçesinde bir polis memurunun aracına yılan girdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilin sağ ön tekerinin üstüne saklanan yılanı çıkararak doğaya bıraktı.

Son dakika haberi! Otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Son dakika haberi! Otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Son dakika haberi! Otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Son dakika haberi! Otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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