Son dakika haberi! Otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Son dakika gündem haberi: Isparta'da otomobile giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Isparta'da otomobile giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Şube Müdürlüğü bahçesinde bir polis memurunun aracına yılan girdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilin sağ ön tekerinin üstüne saklanan yılanı çıkararak doğaya bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen