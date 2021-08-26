Isparta'da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Isparta'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Isparta'da otomobil takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Isparta'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında üniversite kavşağında meydana geldi. Halil Karakuş'un kullandığı 81 AAZ 857 plakalı otomobil, şehir merkezinden üniversiteye doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, ters durdu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ISPARTA

Isparta'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Isparta'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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