Isparta'da otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti
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Isparta'da otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Isparta'nın Atabey ilçesinde şarampole uçan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'da otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti
03.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:44

Isparta'nın Atabey ilçesinde şarampole uçan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Isparta-Harmanören karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir Öz (34) yönetimindeki 32 DL 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarparak şarampole uçtu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Öz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Öz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kadir Öz Eğirdir ilçesinde toprağa verildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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