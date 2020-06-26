Isparta'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
26.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:30
Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ergün Güngör'ün kullandığı 06 DR 69 00 plakalı otomobil, Isparta- Eğirdir kara yolu İrfando mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü Güngör ile yanındaki Leman Güngör ve Pakize Yorulmaz ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ergün ile Leman Güngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA