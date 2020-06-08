Isparta'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
08.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:07
Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Nihat Kara'nın (22) kullandığı 32 KB 712 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Kışla köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Kara olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan ve kazadan yaralı kurtulan anne Fatime Kara hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA