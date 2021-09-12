Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Haberler
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Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Isparta'da akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletli sürücü ağır yaralandı.

Isparta'da akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletli sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Muzaffer Türkeş Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Bahçeli Caddesi istikametinden adliye kavşağı istikametine seyreden Mehmet G. idaresindeki 33 TS 252 plakalı motosiklet kavşaktan döndüğü esnada adliye kavşağı istikametine seyreden Recep S. yönetimindeki 20 AEM 571 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen motosiklet sürücüsü Mehmet G. ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

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