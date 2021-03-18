Isparta'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
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Isparta'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

18.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:39
Isparta'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Isparta'da otomobil ve otomobil parçaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Isparta'da otomobil ve otomobil parçaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karaağaç Sanayi Mahallesi'nden otomobil parçaları, Gülevler Mahallesi'nden de otomobil çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği B.B, L.B ve M.Y'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, L.B. ile M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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