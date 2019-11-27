Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
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Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

Isparta'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

27.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:26
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cafer Uçar'ın kullandığı otomobil, 'nde dereye devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan bir yaşındaki Muhammet Erkan Uçar ve Yeliz Uçar (24) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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