Otobüsün bagajındaki yatağa uyuşturucu sakladığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Isparta'da otobüsün bagajındaki yatağın içinde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Isparta'da otobüsün bagajındaki yatağın içinde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, K.İ'nin Diyarbakır'dan otobüsle kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüpheli ile onu karşılayan Ö.Y. Isparta Otogarı'nda yakalandı.
Otobüste yapılan aramada yatağın içine saklanan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.İ. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı