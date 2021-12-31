Isparta'da otobüsteki yolcudan 4 kilo 103 gram uyuşturucu ele geçirildi

Isparta'da bir yolcu otobüsünün polis tarafından durdurularak aranmasıyla, yolculardan Ü.A.'nın üzerinde 4 kilo 103 gram uyarıcı narkotik madde metamfetamin ele geçirildi.

Olay, 25 Aralık günü bir yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan arama sonucunda yolcu olarak bulunan Ü.A. isimli şahsın üzerinde 4 kilo 103 gram uyarıcı narkotik madde metamfetamin ve suçta kullandığı tespit edilen bir adet cep telefonu çıktı. Polis tarafından çıkan uyuşturucu ve cep telefonuna el konulurken, Ü.A. gözaltına alındı. Ü.A.'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA