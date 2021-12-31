Isparta'da otobüsteki yolcudan 4 kilo 103 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da otobüsteki yolcudan 4 kilo 103 gram uyuşturucu ele geçirildi

Isparta'da otobüsteki yolcudan 4 kilo 103 gram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da bir yolcu otobüsünün polis tarafından durdurularak aranmasıyla, yolculardan Ü.A.'nın üzerinde 4 kilo 103 gram uyarıcı narkotik madde metamfetamin ele geçirildi.

Isparta'da bir yolcu otobüsünün polis tarafından durdurularak aranmasıyla, yolculardan Ü.A.'nın üzerinde 4 kilo 103 gram uyarıcı narkotik madde metamfetamin ele geçirildi.

Olay, 25 Aralık günü bir yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan arama sonucunda yolcu olarak bulunan Ü.A. isimli şahsın üzerinde 4 kilo 103 gram uyarıcı narkotik madde metamfetamin ve suçta kullandığı tespit edilen bir adet cep telefonu çıktı. Polis tarafından çıkan uyuşturucu ve cep telefonuna el konulurken, Ü.A. gözaltına alındı. Ü.A.'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da otobüsteki yolcudan 4 kilo 103 gram uyuşturucu ele geçirildi

Isparta'da otobüsteki yolcudan 4 kilo 103 gram uyuşturucu ele geçirildi

Isparta'da otobüsteki yolcudan 4 kilo 103 gram uyuşturucu ele geçirildi

Isparta'da otobüsteki yolcudan 4 kilo 103 gram uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title