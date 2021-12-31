ISPARTA'DA OTOBÜSTE 4 KİLO UYUŞTURUCU GEÇİRİLDİ

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da polisin otobüste yaptığı aramada valizinde 4 kilo 103 gram metanfetamin ele geçirilEN yolcu tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsteki arama yaptı. Aramada Ü.A'ya ait bavulda 4 kilo 103 gram metanfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 cep telefonu da ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Ü.A. gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağalama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.