ISPARTA'DA OTOBÜSTE 4 KİLO UYUŞTURUCU GEÇİRİLDİ - Haberler
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ISPARTA'DA OTOBÜSTE 4 KİLO UYUŞTURUCU GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da polisin otobüste yaptığı aramada valizinde 4 kilo 103 gram metanfetamin ele geçirilEN yolcu tutuklandı.

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da polisin otobüste yaptığı aramada valizinde 4 kilo 103 gram metanfetamin ele geçirilEN yolcu tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsteki arama yaptı. Aramada Ü.A'ya ait bavulda 4 kilo 103 gram metanfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 cep telefonu da ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Ü.A. gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağalama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISPARTA'DA OTOBÜSTE 4 KİLO UYUŞTURUCU GEÇİRİLDİ

ISPARTA'DA OTOBÜSTE 4 KİLO UYUŞTURUCU GEÇİRİLDİ

ISPARTA'DA OTOBÜSTE 4 KİLO UYUŞTURUCU GEÇİRİLDİ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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