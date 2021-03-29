Isparta'da otobüs yolcusunun valizinde 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Isparta'da otobüs yolcusunun valizinde 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da otobüs yolcusunun valizinde 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi

Isparta'da otobüs yolcusunun valizinde 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.

Isparta'da otobüs yolcusunun valizinde 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, zanlı Z.Ö'nün Diyarbakır'dan otobüsle kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takip edilen şüpheli, bulunduğu otobüs Isparta Otogarı'na girince gözaltına alındı.

Otobüste yapılan aramada Z.Ö'nin valizi ve sırt çantasında 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuya sarılı poşetlerin narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesini engellemek için mazota bulandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Sevinç Aleyna Tilki Merve Dizdar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da otobüs yolcusunun valizinde 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:47:48. #1.15#
title