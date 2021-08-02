Isparta'da ortalığı karıştıran iddiaya yalanlama
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Isparta'da ortalığı karıştıran iddiaya yalanlama

Isparta'da ortalığı karıştıran iddiaya yalanlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karaya, Darıderesi-1 Barajı ile su depolarına zehir atıldığı iddiaları ile ilgili, "Vatandaşlarımızın bu tür provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri önemle duyurulur" dedi.

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karaya, Darıderesi-1 Barajı ile su depolarına zehir atıldığı iddiaları ile ilgili, "Vatandaşlarımızın bu tür provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri önemle duyurulur" dedi.

Isparta'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Darıderesi-1 Barajı ile su depolarına zehir atıldığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar hakkında Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karaya açıklamalarda bulundu. Karakaya, "İlimiz Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangınının ardından özellikle sosyal iletişim kanalları aracılığıyla 'içme suyu kaynaklı zehirlenme' olayları konusunda tamamen yalan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimizde kamu, özel ve üniversite hastanelerinde içme suyu kaynaklı toplu şekilde zehirlenme vb. sağlık sorunu yaşayan hastamız bulunmamakta olup, bu yönde de herhangi bir yoğunluk yaşanmamaktadır. Ayrıca ilgili kurum ve birimler sürekli olarak içme suyu kontrolleri yapmaktadır. Vatandaşlarımızın bilinçli olarak yapıldığı değerlendirilen bu tür provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri önemle duyurulur" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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