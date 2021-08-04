Isparta'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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Isparta'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Isparta'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 16 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Isparta'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 16 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke ve il genelinde orman yangınlarının attığı vurgulandı.

Yangın açısından meteorolojik şartların risk taşıdığı belirtilen açıklamada, "Isparta'da ormanlık alanlara, Milli Park alanları, ören yerleri, mesirelik alanlara görevliler hariç girişler 16 Ağustos 2021'e kadar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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