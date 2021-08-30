Isparta'da ormanlık alanlara giriş yasağı 16 Eylül'e uzatıldı
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Isparta'da ormanlık alanlara giriş yasağı 16 Eylül'e uzatıldı

Isparta'da ormanlık alanlara giriş yasağı 16 Eylül'e uzatıldı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'a kadar olan ormanlık alanlara giriş yasağının, 16 Eylül'e uzatıldığı bildirildi.

Isparta'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'a kadar olan ormanlık alanlara giriş yasağının, 16 Eylül'e uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik şartların yangın açısından risk taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz dahilindeki ormanlık alanlara (Milli park alanları, ören yerleri, piknik ve mesire yerleri dahil) görevliler dışında giriş yasağı 16 Eylül 2021'e kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın belirtilen konular başta olmak üzere orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, orman yangınıyla karşılaşıldığında erken müdahale için vakit kaybetmeden 177 veya 112 numaralı hatlara ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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Isparta'da ormanlık alanlara giriş yasağı 16 Eylül'e uzatıldı - Haberler
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