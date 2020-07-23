Isparta'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
23.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:52
Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Pınarözü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 3 helikopter, 28 arazöz, 2 dozerle müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığı, çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA