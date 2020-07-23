Isparta'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Pınarözü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 3 helikopter, 28 arazöz, 2 dozerle müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA