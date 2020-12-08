Isparta'da ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi planlanıyor
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Isparta'da ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi planlanıyor

08.12.2020 14:10 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:15
Isparta'da ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi planlanıyor

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü 2020-2040 yılları arasında ormanların amenajman planlarını yeniledikten sonra bu planlara bağlı olarak hangi yıl ne gibi çalışmalar yapacağını hedefleyen silvikültür planlarını yapmaya başladı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü 2020-2040 yılları arasında ormanların amenajman planlarını yeniledikten sonra bu planlara bağlı olarak hangi yıl ne gibi çalışmalar yapacağını hedefleyen silvikültür planlarını yapmaya başladı.

Bölge Müdürlüğü'nde 7 orman işletme müdürlüğü, 49 orman işletme şefliğine ait 7 milyon 688 bin 160 dekarlık alanın silvikültür planlarının yapılması çalışmalarına Covid 19 virüsü nedeniyle video konferans yoluyla başlandı, maske, mesafe kurallarına uyarak arazi çalışmaları ile devam etti.

Arazide ormanın rakımı, bakısı, kapalılığı, eğimi, diri örtü durumu, tohum ağacı ve yayılış durumu ile açılan profillerde; toprağın türü, taşlılığı, derinliği, özelliği, humus durumu gibi konuların nasıl inceleneceği bunun sonucunda gençleştirme yapılıp yapılmayacağı ile gençleştirme yapılacaksa tabii veya suni yolla gençleştirme metodunun tercihi konusu uygulamalı olarak anlatıldı.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy katıldığı arazi çalışmalarına, Silvikültür Şube Müdürü Ahmet Şahan, bölge müdürlüğüne bağlı 7 orman işletme müdürlüğünden işletme müdürleri, işletme müdür yardımcıları ve işletme şefleri katıldı.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, silvikültür planlarının 7 bin 688 bin 160 dekarlık ormana yapılacak 20 yıllık uygulamayı kapsadığı için, ormanların sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini ve ormanların daha dinamik bir yapıya kavuşmasını sağlayacağı için çok önemli olduğunu söyledi. Ulusoy, bu nedenle çok hassas çalışılması gerektiğini belirterek, silvikültür planlarının yapımında, kontrolünde, görev alan tüm personele sağlıklı, huzurlu ve başarılı çalışmalar diledi. - ISPARTA

Isparta'da ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi planlanıyor
Isparta'da ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi planlanıyor
Isparta'da ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi planlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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