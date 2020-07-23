Isparta'da orman yangını Isparta'da orman yangınıISPARTA'nın Yenişarbademli İlçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Isparta'da orman yangını

ISPARTA'nın Yenişarbademli İlçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Isparta'da Yenişarbademli İlçesinde yakın olan Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde saat 10: 45'te orman yangını meydana geldi. Yangın 2 Uçak, 5 Helikopter 28 Arazöz ve 3 Dozer müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

Kaynak: DHA