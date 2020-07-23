Isparta'da orman yangını
Isparta'da orman yangınıISPARTA'nın Yenişarbademli İlçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
23.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:32
Isparta'da orman yangını
ISPARTA'nın Yenişarbademli İlçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
Isparta'da Yenişarbademli İlçesinde yakın olan Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde saat 10: 45'te orman yangını meydana geldi. Yangın 2 Uçak, 5 Helikopter 28 Arazöz ve 3 Dozer müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Kaynak: DHA