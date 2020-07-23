Isparta'da orman yangını Isparta'nın Yenişarbedemli ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Isparta'nın Yenişarbedemli ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Pınarözü mevkisinde yaklaşık 10 dönümlük bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, iki uçak, üç helikopter, yirmi sekiz arazöz, iki dozerle müdahale ediliyor.

Yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA