Isparta'da organ bağışı için stant açıldı

05.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:26

Isparta Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bağış standı açıldı.



Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ramazan Arkın Çerikan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane olarak organ bağışıyla alakalı tüm etkinliklere katıldıklarını söyledi.



Organ bağışında farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyunca çeşitli eğitimler yaptıklarını anlatan Çerikan, her bir organ bağışının hayatim önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulunan Çerikan, "Organlar toprak olduktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Toprak olacağına hayat olsun, can olsun, hayat kurtarsın." diye konuştu.

Kaynak: AA