Isparta'da öldürülen üniversiteli Güleda Cankel doğum gününde anıldı

11.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:24

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, 20'nci doğum gününde Muğla'daki mezarı başında anıldı.

Doğum günü nedeniyle Güleda Cankel'in Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümünden 7 arkadaşı Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

Sınıf arkadaşları daha sonra baba Mustafa Cankel, dede Selahattin Cankel (78) ve Güleda Cankel'in çok sevdiği köpeği "Lisa" ile Ortaköy Mezarlığı'ndaki mezarının bulunduğu kabristanlığa gitti.

Güleda Cankel'in mezarına kırmızı gül ve çiçek buketi bırakan arkadaşları dua ettikten sonra anne Vefaret Cankel'e taziyelerini iletti.

Baba Mustafa Cankel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının katiline en büyük cezanın verilmesini istediğini söyledi.

Kızının doğum günü için kendilerini ziyaret eden öğrencilere teşekkür eden Cankel, şunları belirtti:

"Maalesef elim bir cinayete kurban gittiği için doğum gününü mezarlıkta kutladık. Bundan sonra Güleda'ların ölmemesi, bütün kadınlarımızın haklarının korunması, bu acılara son verilmesi en büyük dileğimiz. İnşallah Güleda'nın babası olarak da sanığa en yüksek cezayı aldırıp, kızımın bir sembol olmasını istiyorum.

Kızım kısa sürede iyi arkadaşlıklar edinmiş. Zor bir süreç geçiriyoruz. Annesi henüz kendisini toparlayamadı. Bu acının altından kalkmaya çalışıyoruz. Eşim psikolojik destek alıyor. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin."

Cankel, 3 Aralık'ta Ordu'nun Altınordu ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ceren Özdemir cinayetinin de içlerini yaktığını ifade etti.

Kadir Umut Pehlivan da kendisinin ve arkadaşlarının Güleda Cankel'in yokluğuna hala alışamadığını dile getirdi.

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kaynak: AA