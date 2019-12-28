Isparta'da öküzün saldırısına uğrayan yaşlı kadın 14 ay sonra öldü

28.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:51

Isparta'da geçen yıl 28 Eylül'de köyde başıboş vaziyetteki öküzün saldırısına uğrayan 77 yaşındaki kadın, özel hastanedeki 14 aylık yaşam savaşını kaybetti.



Olay, 28 Eylül 2018 tarihinde Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Koçular köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 77 yaşındaki Gülsüm Köse'ye yolda yürüdüğü sırada başıboş vaziyette dolaşan öküz saldırdı. İlk olarak kadının arkasından gelerek, ansızın boynuzlarıyla saldıran öküz, yere düşürdüğü kadını metrelerce sürükledi. Olayda yaşlı kadın ağır yaralandı.



O sırada yolda geçmekte olan bir genç, yaşlı kadının ayakkabısını görünce hemen ileride korkunç manzarayla karşılaştı. Genç, kanlar içinde yerde yatan kadını gördükten sonra durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın daha sonra ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edildi.



Talihsiz kadın burada yapılan tedavilerin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Köse'nin kafatasında yaklaşık 20 santimetre çapınca yarık ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu tespit edildi. Akciğerinde de ödem tespit edilen kadının, solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği, ardından bir süre sonra başka bir özel hastaneye sevk edildiği belirtildi.



Yaklaşık 14 aydan bu yana uğradığı öküz saldırısı sonucu yaşam mücadelesi veren Köse'nin dün kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği ve cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA