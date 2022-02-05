Kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi. Isparta'da okullar tatil mi, kaç gün? Isparta'da bu hafta okullar tatil mi ilan edildi? Isparta'da kar tatili kaç gün sürecek, 1 hafta mı?

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ? OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği ve bu nedenle elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de idari izinli sayılacak.

HAVA KOŞULLARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA DEVAM EDECEK

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında "İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." denildi.

ISPARTA'DA ELEKTRİKLER Mİ GİTTİ?

Isparta Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan il, ilçe ve köy yollarının tamamının ulaşıma açıldığı, ana arterler ve caddelerde ulaşımın sağlandığı, bazı sokaklar ve ara bağlantı yollarında ise başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının aralıksız çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmalarından dolayı il genelinde bazı köy ve mahallelere henüz yeterli ve düzenli elektrik enerjisi verilemediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl ve ilçelerimizin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntıları halen yaşanmaktadır. Elektrik enerjisinin en kısa zamanda verilebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Enerji nakil hatlarında meydana gelen yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması, 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ve ulaşılmasındaki zorluklar nedeniyle arızaların giderilmesinde ve şehrimizin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikmelere sebep olmaktadır. Bazı bölgeler ise geçici olarak jeneratörlerle desteklenmektedir. Aralıksız devam eden bu çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrimizin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktır."

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