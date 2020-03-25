Isparta'da öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla gönüllü olarak 3D yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi üretiyor.

Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla gönüllü olarak 3D yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi üretiyor.

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de gelen yeni tip Korona virüsle fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının virüs tehdidinden korunabilmesi için adeta tüm Türkiye seferler oldu. Bu kapsamda Isparta'da da İl Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler tarafından 3D yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi üretimi başladı. Kalkanlı maske üretimine Isparta Gençlik Merkezi liderleri de destek veriyor. Üretimler evde gerçekleştirilirken, öğretmenler sağlık müdürlüğünün talebi üzerine 40 bin kalkanlı maskeyi yetiştirmeye çalışıyor.

Yılmaz: "Tüm okullardaki 3D yazıcıları kullanıyoruz"

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kalkanlı maske üretimi talebinin sağlık müdürlüğüne kendilerinden gittiğini belirtti. Yılmaz, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu korona virüs salgını durumundan kolaylıkla sıyrılabilmesi adına İl Sağlık Müdürlüğü'yle görüşerek okullarımızdaki 3D yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi yapabileceğimizi söyledik. Sağlık Müdürlüğümüzde ilk örneğini gönderdik ve onlar da tasarıma katkı sundular. Biz de o görüşe binaen üretime başladık. İlçelerimizde dahil olmak üzere tüm okullarımızdaki 3 boyutlu yazıcılar için talimat verdik. Üretim için gerekli olan filament ve asetat ihtiyacını karşılayarak öğretmenlerimiz ev ortamlarında üretime başladılar" diye konuştu.

"40 bin maske talebi geldi"

Sağlık Müdürlüğü'nün doktorlarla yaptığı görüşme sonrasında 40 bin gibi bir talebi olduğunu ifade eden Yılmaz, günde 250-300 maske üretimini gerçekleştirmeleri durumunda istenen talebe kısa sürede yanıt verebileceklerini söyledi.

Tüzel: "Üretimi yaklaşık 2-2.5 saat sürüyor"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı kalkanlı maske üretimine Isparta Gençlik Merkezi liderleri de katkı sunuyor. Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Furkan Tüzel, tasarımların 3 boyutlu yazıcılara yüklenmesinin ardından üretimin gerçekleştiğini belirtti. Kalkanlı maskenin üç parçadan oluştuğuna değinen Tüzel, "Üst, alt parçası ve önünde şeffaf bir madde var. Bunların montajıyla maske hazır hale geliyor. Üretimi yaklaşık 2-2.5 saat sürüyor" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA