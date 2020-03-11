Isparta'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis sürücüsü tutuklandı Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen servis şoförü tutuklandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen servis şoförü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden bir aile, kızlarının servis şoförü tarafından taciz edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan ekipler, servis şoförü M.T'yi (48) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA