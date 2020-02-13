Isparta'da öğrenciye tekme attığı iddia edilen öğretmen: "Çocuğa tekme atmadım"

13.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:02

Isparta'da ortaokul öğrencisine tekme attığı iddia edilen okulun müdürü A.Y., "Görüntünün cephesinden öyle görünüyor, çocuğa tekme atmadım, yaşananlar çok gücüme gitti" dedi.



Isparta'da, Şehit Göksel Koç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki A.Ö.'nün yüzüne tekme attığı iddia edilen okul müdürü A.Y. hakkında, Isparta Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Olay anı ise okulun güvenlik kamerasına yansımıştı.



Suçlamaları kabul etmeyen A.Y. (52) 30 yıllık idareci olduğunu belirterek, "İlk kez başıma böyle bir iş geldi. Bir anlık refleksle çekimden öyle gözüktü. Allah var, yemin ediyorum ki cepheden öyle gözüküyor. Ben bu çocuğa tekme atmadım. Gerçekten de rahmetli babamın üzerine yemin ediyorum ki amacım kurtulmak değil. 52 yaşındayım yarın emekli olur giderim gerekirse ama ben bu çocuğa tekme atmadım. Çok gücüme gitti. Allah büyüktür" dedi.



Kınama cezası uyarıya çevrilen müdür A.Y., üzerine atılan suçlamalar karşısında büyük üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA