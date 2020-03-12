Isparta'da öğrenciler otogara akın etti Isparta'da öğrenciler otogara akın ettiISPARTA'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından öğrenciler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti.

Isparta'da öğrenciler otogara akın etti

ISPARTA'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından öğrenciler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Bazı firmalar ek seferler düzenlemeye başlarken, öğrenciler bazı firmaların filet fiyatlarına artış yaptığını belirtti.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Biletlerini alan öğrencilerden bazıları memleketine yola çıkarken, çok sayıda öğrenci ise bilet bulmakta zorluk yaşadı.

Memleketine giden Cansu Kaya, Koronavirüse karşı önlemlerimizi aldık. Okulların tatil olmasıyla birlikte memleketimize gitmeye karar verdik. Bilet almak için sırada bekliyoruz. Okulların 7 hafta tatil uzayacağı söyleniyor. Biz de bekliyoruz dedi.

Mustafa Kaya, memleketine gitmek için bilet almaya geldiğini ancak yoğunluğun çok fazla olduğundan bahsetti. Bilet bulmakta zorlandıklarını kaydeden Mustafa Kaya, bazı firmaların ise fiyat artışı yaptığından şikayet etti.

Kaynak: DHA