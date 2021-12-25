Isparta'da oğlu tarafından silahla kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü - Haberler
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Isparta'da oğlu tarafından silahla kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Isparta'da oğlu tarafından silahla kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'nın Senirkent ilçesinde oğlunun elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Senirkent ilçesinde oğlunun elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Eğirdir ilçesinde yaşayan Havva S. (50), oğlu B.S. (21) ile Senirkent ilçesindeki kızının yanına gitti.

B.S'nin eline alıp oynadığı av tüfeği kazara ateş aldı. Çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu Havva S, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Havva S'nin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yaklaşık bir ay önce vatani görevini tamamladığı öğrenilen B.Y. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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