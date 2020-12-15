Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

15.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:52
Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Isparta'da kendisinden 18 gündür haber alınmayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da kendisinden 18 gündür haber alınmayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü bir anda ortadan kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu babalarına ulaşamamaları üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan ekiplerin 18 gündür yaptığı aramalarda bir sonuç alınamadı. Savcılık talimatıyla aralarında kaybolan Mustafa Özbay'ın ağabeyi ve 2 yeğeninin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde köye gelen jandarma ekipleri, şüphelileri evlerinden alarak, ifadelerini almak üzere jandarma karakoluna götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Isparta'da 2 haftadır kayıp olan Mustafa Özbay her yerde aranıyor
Isparta'da 2 haftadır kayıp olan Mustafa Özbay her yerde aranıyor
Son dakika haberleri | İstanbul'da FETÖ operasyonu: 35 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri | İstanbul'da FETÖ operasyonu: 35 şüpheli gözaltına alındı
Kırıkkale'de çalıntı ve ruhsatsız tabanca ile tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı
Kırıkkale'de çalıntı ve ruhsatsız tabanca ile tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Demet Akbağ Haluk Bilginer Ayşegül Yıldız
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Pierre Webo Burak Yılmaz Halis Özkahya
Tüm Haberler Çocuk S 400 Ak Parti Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:57:12. #1.15#
title