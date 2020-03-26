Isparta'da motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
26.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:40
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.D idaresindeki 32 AY 429 plakalı kamyonet, Yedişehitler Mahallesi 2921 Sokak'ta, karşı yönden gelen M.Ü yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosikletteki O.A. ve H.A.K, yaralandı.
Ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA