Isparta'da motosiklet dolandırıcısı yakalandı

ISPARTA (İHA) - Isparta'da satın almak için anlaştığı motosikletin parasını ödemeyerek başkasına satan şahıs yakalandı.

Olay, Isparta'ya bağlı Baladız köyünde meydana geldi. Edinilen göre, İ.K isimli şahsa ait motosikleti sosyal medya üzerinden anlaşarak 30 bin 500 TL karşılığında alan ve parasını ödemeyerek dolandıran M.M.D isimli şüpheli Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Gönen İlçe Jandarma Asayiş ekiplerinin yaptığı sıkı takip sonucu yakayı ele verdi. M.M.D tarafından çalınan motosikletin ise M.K isimli şahıs tarafından 13 bin TL karşılığında satın alındığı tespit edildi. Motosiklet Jandarma ekipleri tarafından M.K'nın işyerinde ele geçirilerek asıl sahibi İ.K'ya teslim edildi. Olayla ilgili 2 kişi M.M.D ve M.K isimli şahısların hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

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