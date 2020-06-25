Isparta'da motosiklet denetimleri arttırıldı
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Isparta'da motosiklet denetimleri arttırıldı

Isparta'da motosiklet denetimleri arttırıldı Isparta'da trafik ekiplerini yaptığı motosiklet denetimlerinde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilirken, eksikliği bulunanlara cezai işlem uygulandı.

25.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:37

Isparta'da motosiklet denetimleri arttırıldı

ISPARTA - Isparta'da trafik ekiplerini yaptığı motosiklet denetimlerinde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilirken, eksikliği bulunanlara cezai işlem uygulandı. Motosiklet sürücülerinde özellikle kask denetimi de yapan polis, maske kontrolünü de ihmal etmedi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaz aylarında kullanımı artan motosikletler konusunda denetim yaptı. Mimar Sinan Caddesi üzerindeki uygulamada Motosikletli Şahin Timi, kısa sürede 15 motosiklet ve sürücüyü kontrol ederken, durmayan 1 sürücüye ise 'Polisin 'Dur' ihtarına uymamak' maddesinden cezai işlem uyguladı. Motosiklet sürücülerinde özellikle kask kullanımına dikkat eden polis ekipleri, kaskı çıkaran sürücülerin maskelerinin bulunup bulunmadığını da kontrol etti.

Öte yandan, denetimlerin farklı zaman dilimi ve noktalarda kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.

Isparta'da motosiklet denetimleri arttırıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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