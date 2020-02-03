Isparta'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı
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Isparta'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Isparta'da Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

03.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:56
Isparta'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

'da Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Isparta ekipleri, E sürücü belgesi almak için aday S.D'nin yerine başka birinin sınava girdiğini tespit etti.

Yapılan incelemede, adayın yerine sınava giren kişinin Burdur'da yaşayan A.R.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar S.D. ve A.R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı.

A.R.K'nin adresinde yapılan aramada, başkalarına ait nüfus kayıt örnekleri ve sürücü kursu dekontları ele geçirildi.

Kaynak: AA
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