Isparta'da minibüsün çarptığı Elveda öldü; sürücü adli kontrolle serbest
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Isparta'da minibüsün çarptığı Elveda öldü; sürücü adli kontrolle serbest

16.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:00
Isparta'da minibüsün çarptığı Elveda öldü; sürücü adli kontrolle serbest

ISPARTA'da, yolun karşısına geçmeyen çalışan Elveda Çakmakçı, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ISPARTA'da, yolun karşısına geçmeyen çalışan Elveda Çakmakçı, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü O.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ş.'nin kullandığı 32 DP 411 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Elveda Çakmakçı'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla ağır yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen kadın, tedaviye alındı. Elveda Çakmakçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü O.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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