Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (1)
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Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (1)

Demirören Haber Ajansı / Nurettin ARKAN - Haberler | Güncel
Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (1)

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Kaza, Isparta- Afyonkarahisar karayolunun Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Koçtepe kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılalr ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin ARKAN

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