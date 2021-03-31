Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (1)

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Kaza, Isparta- Afyonkarahisar karayolunun Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Koçtepe kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılalr ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin ARKAN