Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Isparta'da minibüsle hafif ticari aracının çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i bebek 8 kişi yaralandı.

Isparta'da minibüsle hafif ticari aracının çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i bebek 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu Koçtepe mevkiinde meydana geldi. Isparta istikametinden Keçiborlu istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu Mustafa Qattan idaresindeki 34 MF 3168 plakalı panelvan minibüs ile Yılmaz Akboğa idaresindeki 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan minibüs ağaca vurarak durabildi. Hafif ticari araç ise yolun sağ tarafındaki refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri minibüste bulunan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan 1'i bebek 6 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücüler Qattan ve Akboğa ile 6 aylık bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlerin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Bebek puseti araçtan savruldu

Öte yandan kazada minibüste bulunan bebek puseti araçtan dışarı savrulurken, aracın tekeri de koptu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Merve Dizdar Türkan Şoray
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dünya Kupası Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 21:13:03. #1.15#
title