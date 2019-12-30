Isparta'da minibüs devrildi: 12 yaralı
Haberler » Güncel » Isparta'da minibüs devrildi: 12 yaralı - Haber

Isparta'da minibüs devrildi: 12 yaralı

Isparta-Uluborlu kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

30.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:14
Isparta'da minibüs devrildi: 12 yaralı

Isparta-Uluborlu kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Uluborlu ilçesinden Isparta'ya giden, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 32 UC 005 plakalı minibüs, Göltaş rampasında önce bariyerlere, ardından refüje çarparak devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler