Isparta'da minibüs devrildi: 12 yaralı
Isparta-Uluborlu kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Isparta-Uluborlu kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Uluborlu ilçesinden Isparta'ya giden, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 32 UC 005 plakalı minibüs, Göltaş rampasında önce bariyerlere, ardından refüje çarparak devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.