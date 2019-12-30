Isparta'da midibüs devrildi, çok sayıda yolcu yaralandı
Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda midibüsün kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada çok sayıda yolcu yaralandı.
30.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:27
Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda midibüsün kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada çok sayıda yolcu yaralandı.
Isparta - Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkan midibüsün refüjde yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yolcu yaralandı.
Kaza yapan midibüsün Isparta - Uluborlu arasında sefer yaptığı öğrenildi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI