Isparta'da midibüs devrildi, çok sayıda yolcu yaralandı
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Isparta'da midibüs devrildi, çok sayıda yolcu yaralandı

Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda midibüsün kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

30.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:27
Isparta'da midibüs devrildi, çok sayıda yolcu yaralandı

Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda midibüsün kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada çok sayıda yolcu yaralandı.


Isparta - Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkan midibüsün refüjde yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yolcu yaralandı.


Kaza yapan midibüsün Isparta - Uluborlu arasında sefer yaptığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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