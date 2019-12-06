Isparta'da mezarlık içinde kalan 'konut alanı' arazisi çıkmazı

06.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:43

Isparta Belediye Meclisinde Asri Mezarlık'ta bir vatandaşa ait konut alanının kamulaştırılması görüşüldü. Toplantıda söz alan İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Ramazan Kabalak, arsa sahibi vatandaşla uzlaşma sağlanamamasıyla ilgili,



"Kardeşim, bu adam mezarlığın ortasına bir ev yapıp yatsın" dedi. Mezarlığın içinde aynı yerde yaşlı bakım merkezi kurulması yönünde de talepler geldiği bilgisi üzerine Kabalak, "Sağım cenaze, solum cenaze, arkam cenaze, kimse yatmaz, adamlar ölür orada" ifadelerini kullandı.



Isparta Belediye Meclisinin Aralık ayı birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan Işıkkent Mahallesi'ndeki mezarlık alanı içerisinde yer alan şahsa ait konut alanının düzenlenmesi ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşmelerde renkli görüntüler yaşandı. Asri Mezarlık içerisinde bulunan ve konut alanı olarak geçen arazinin duvarla çevrildiği ve izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle belediyeye ecrimisil (bir malın izin dışı kullanılması) davası açan vatandaşın duvar kaldırıldıktan sonra bu alana konut veya yaşlı bakım merkezi yapacağı konuları gündeme geldi. İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Ören'in sunumu sonrasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen süreci harita üzerinde ayrıntılı şekilde meclis üyelerine izah etti. Vatandaş ve belediye arasında daha önce yaşananları ve şu anda mezarlığın o bölümündeki mevcut durumu aktaran Başkan Başdeğirmen, bu bölgedeki ecrimisil için yaklaşık 460 bin lira ödendiğini ifade etti.



Başkan sunumunda o bölgedeki mezarlık duvarının ecrimisil durumunun tekrar oluşmaması için duvarın yıkıldığını ve şahsın oraya ev yapmak istediği beyanını anlattığı sırada görüş belirten İYİ Partili Meclis Üyesi Ramazan Kabalak, "Yapsın başkanım. Mezarlığın ortasına ev yapsın. Daha önce yapılmış bir hata bu. Adamın arazisinin etrafı çevrilmiş, koz verilmiş. Kardeşim, bu adam mezarlığın ortasına bir ev yapıp, yatsın" dedi. Diyaloglar sonrasında mecliste renkli görüntüler yaşandı.



Kabalak: "Kimse yatmaz, adamlar ölür orada"



Başkan Başdeğirmen'in söz konusu arsa sahibi vatandaşı görüşmek için belediyeye davet ettiğini ve henüz geri dönüş alamadığını, ancak konut durumunun sonradan yaşlı bakım evi yapılması şeklinde değiştiği bilgisini aldıklarını söylemesi üzerine ise Kabalak, "Sağım cenaze, solum cenaze, arkam cenaze. Kimse yatmaz, adamlar ölür orada" şeklinde konuştu. Bir başka meclis üyesi ise bu durumun yaşlılar açısından motivasyonu olumsuz etkileyebileceği görüşünde bulundu.



Başdeğirmen: "Olumlu dönüşler de alıyoruz, çözüm bulma amacındayız"



Meclis İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Ören, aynı bölgede bu gibi bazı durumların bulunduğunu, sorunları bütüncül bir şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen ise, son olarak bölgedeki parsel sahipleri ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve olumlu dönüşler de aldıklarını belirterek, bu konuda en kısa sürede çözüm bulma amacında olduklarını aktardı. - ISPARTA

Kaynak: İHA