Isparta'da maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
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23 Nisan, Isparta, Yerel, Haber

Isparta'da maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

Isparta'da maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Isparta'da maske ve sosyal mesafeli sade bir çelenk töreni düzenlendi.

23.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:48
Isparta'da maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

Isparta'da maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

ISPARTA - TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Isparta'da maske ve sosyal mesafeli sade bir çelenk töreni düzenlendi.

Isparta'da TBMM'nin açılışının 100. Yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ile az sayıda eğitim çalışanı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi katıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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