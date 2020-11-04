Isparta'da maske kuralına uymayan bin 235 kişiye 1 milyon 111 bin lira ceza
04.11.2020 20:23 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:26
Isparta'da, 7 ay içerisinde maske takma kuralını ihlal eden bin 235 kişiye ceza uygulandığı bildirildi.
Isparta'da, 7 ay içerisinde maske takma kuralını ihlal eden bin 235 kişiye ceza uygulandığı bildirildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte maske denetimleri aralıksız devam ediyor.
Denetimler çerçevesinde, 7 ay içerisinde 235 kişiye, toplam 1 milyon 111 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen