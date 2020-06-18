Isparta'da maske kullanmayana 900 lira ceza uygulanacak
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Isparta'da maske kullanmayana 900 lira ceza uygulanacak

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, maske kullanma zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 19 Haziran'dan itibaren 3 bin 150 lira yerine 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Isparta'da maske kullanmayana 900 lira ceza uygulanacak
18.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:57

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, maske kullanma zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 19 Haziran'dan itibaren 3 bin 150 lira yerine 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, maske takmanın zorunlu olduğu kentte uygulanacak idari para cezasıyla ilgili yeni bir karar aldı. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/28 sayılı kararı ile İlimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın; başta pazar yerleri, marketler, işyerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske kullanımının zorunlu olması getirilmiş ve yasağa aykırı hareket edenlere 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmakta iken 19 Haziran 2020 tarihinden itibaren maske takma yasağı zorunluluğuna uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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