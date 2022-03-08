Isparta'da marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı - Haberler

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Isparta'da marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı

AA, Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı

Isparta'da zabıta ekipleri, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde ayçiçek yağı denetim yaptı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da zabıta ekipleri, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde ayçiçek yağı denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde marketlerde ayçiçeği yağının raf fiyatlarını kontrol etti.

Zabıtalar yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını da denetledi.

İl genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi.???????

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Isparta, Zabıta, Güncel, Haberler

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