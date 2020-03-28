Isparta'da market ve pazarlara çocuklar alınmayacak Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında market ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında market ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak.

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler arttırılıyor. İllerde de İl Hıfzıssıhha Kurullarınca kentte uygulanacak bir dizi tedbir kararları alınıyor. Bu kapsamda Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Toplantıda alınan kararlarla ilgili Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada yeni tip korona virüs salgınının kent için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik bazı kararlar alındığı bildirildi. Şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik izni ile yapılacağı vurgulanan açıklamada, tarım işçilerinin barınma ve çalışma alanlarında gerekli tedbirlerin alınacağı, tarımsal üretimin de aksamadan yürütüleceği vurgulandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında ayrıca market ve pazar yerlerine çocukların alınmayacağı açıklandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA