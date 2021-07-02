Isparta'da litrelerce kaçak içki ve akaryakıt ele geçirildi
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Isparta'da litrelerce kaçak içki ve akaryakıt ele geçirildi

Isparta'da litrelerce kaçak içki ve akaryakıt ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da polisin düzenlediği operasyonlarda 2 bin 400 litre karışımlı akaryakıt, 21 litre sahte içki ve 14 litre etil alkol ele geçirildi.

Isparta'da polisin düzenlediği operasyonlarda 2 bin 400 litre karışımlı akaryakıt, 21 litre sahte içki ve 14 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında suç ve suçlularla mücadele kapsamında 12 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tefecilik, 5607 sayılı Kanu'na muhalefet ve parada sahtecilik suçlarından 16 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet sahte para, 1 adet sahte çek yaprağı, 21 litre sahte içki, 14 litre etil alkol, 1 adet 250 gram viski yapımında kullanılan aroma ile 2 bin 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, haklarında arama kararı bulunan 10 şahsı da yakalayarak adli makamlara teslim etti. Yakalan şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 şahıs serbest bırakıldı. - ISPARTA

Isparta'da litrelerce kaçak içki ve akaryakıt ele geçirildi
Isparta'da litrelerce kaçak içki ve akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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