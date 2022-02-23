Lastiği patlayan kamyonet şarampole devrildi
AA, Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da lastiğinin patlayası şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
ISPARTA (AA) - Isparta'da lastiğinin patlayası şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İbrahim Çoktaş'ın kullandığı 07 RY 795 plakalı kamyonet, lastiğinin patlaması üzerine atış poligonu mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazadan sürücü Çoktaş, yara almadan kurtuldu.