Isparta'da kuyumcular nöbet sistemine geçiyor Isparta'da kuyumcular Korona virüs tedbirleri kapsamında aldıkları karar doğrultusunda nöbet sistemine geçiyor.

Isparta'da kuyumcular Korona virüs tedbirleri kapsamında aldıkları karar doğrultusunda nöbet sistemine geçiyor. Kent merkezinde aynı gün 43 kuyumcudan sadece 15'i açık olacak.

Yeni tip Korona virüs(Covid-19) ile ilgili şehirlerde gerek İçişleri Bakanlığı genelgeleri gerekse İl Hıfzıssıhha Kurulları kararı gereğince tedbirler arttırılıyor. Bazı esnaf grupları da kendi tedbirlerini almaya çalışıyor. Bu kapsamda Isparta'da, kuyumcu esnafı, ortak aldıkları karar doğrultusunda nöbetleşe çalışma sistemine geçiyor. Isparta Kuyumcular Derneği Başkanı Aytekin Hızlan, kent merkezi ve Eğirdir ilçesindeki kuyumcuların hem kendi hem de halkın sağlığı açısından nöbet sistemiyle bir gün çalışıp 2 gün çalışmayacaklarını açıkladı. Şehir merkezi ve Eğirdir ilçesinde uygulanacak olan nöbet sisteminde 3 grup oluşturulduğunu belirten Hızlan, "3 grup halinde 3 gün dönüşümlü olarak nöbet tutacağız. Esnafımız bir gün açacak, 2 gün kapalı kalacak. Hem piyasada işlerin durgun olması hem de sağlık açısından bu uygulamayı yapmayı uygun gördük" diye konuştu.

"Korona virüs tehdidi geçene kadar çalışma saatlerimiz farklı olacak"

Isparta merkezde 43, Eğirdir'de ise 6 kuyumcu ile bu kararı aldıklarını ifade eden Hızlan, çalışma saatlerinde de değişikliğe gittiklerini belirtti. Hızlan, Isparta'da kuyumcu esnafının Korona virüs salgını tehdidi boyunca 10.00-17.30 saatleri arasında çalışacaklarını kaydetti. - ISPARTA

Kaynak: İHA